Подмосковные учителя пожаловались на низкие зарплаты в школах

В последние времена школьные учителя все чаще высказывают недовольство по разным вопросам. Недавно они подняли вопрос о возрастной дискриминации, а сейчас педагоги Подмосковья выразили недовольство низкими заработками. В Московской области далеко не все педагоги могут похвастаться высокими доходами. Например, учителям начальных классов в Мытищах с опытом работы от 1 до 3 лет готовы платить всего 15 тысяч рублей за полный рабочий день. В Балашихе учитель математики в средней школе может рассчитывать на 20 тысяч рублей чистыми. При этом ему придется работать 5 дней в неделю с 13:00, так как занятия, которые ему предстоит вести, идут во второй смене.

Учитель английского языка может устроиться в школу в Люберцах с заработной платой от 15 до 40 тысяч рублей. Также рассматривают кандидатов без опыта работы. Важно отметить, что список обязанностей учителя довольно обширен: помимо преподавания уроков, ему приходится разрабатывать рабочую программу, организовывать различные мероприятия, такие как исследования, олимпиады, конференции и соревнования.

Частные школы Москвы предлагают самые высокие зарплаты. Например, преподавателю математики в средних и старших классах могут выплачивать от 125 тысяч рублей чистыми, но при условии наличия опыта работы не менее 6 лет. Еще одна частная школа предлагает учителю схожего профиля от 135 тысяч рублей. Работать придется за городом, но предоставляется корпоративный транспорт и, при необходимости, место для проживания.

Для получения такой должности требуется высшее профильное образование и опыт работы от 3 лет. Учитель русского языка и литературы в другой частной школе может рассчитывать на 160 тысяч рублей чистыми. Помимо высшего образования и стажа работы, необходимы успешный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также первая или высшая квалификационная категория.

Таким образом, высокие заработные платы предлагаются не только учителям частных школ, но и сотрудникам государственных учреждений. Например, в одной из районных школ Москвы ищут учителя информатики с предлагаемой зарплатой в 130 тысяч рублей чистыми. Требуются высокая квалификация, медицинская книжка и справка о несудимости.