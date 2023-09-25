РИАН: Мобилизованный из Екатеринбурга Ростов отрицает вину в дезертирстве

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РИАН: Мобилизованный из Екатеринбурга Ростов отрицает вину в дезертирстве
В России / Военные новости
Источник фото: коллаж Информинг

Мобилизованного старшего лейтенанта Владимира Ростова из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве, что может повлечь за собой более пяти лет тюремного заключения. Однако семья оспаривает эти обвинения, утверждая, что он не скрывался, а получал медицинскую помощь, оставаясь в контакте с командованием.

Решение отправиться служить добровольцем Владимир принял, когда в стране была объявлена частичная мобилизация осенью прошлого года. Ранее он учился на военной кафедре и имел офицерское звание. Его супруга Наталья рассказала, что он считал своим долгом присоединиться к событиям на Донбассе.

После некоторого времени в Херсонской области Владимир командовал мотострелковым взводом. Однако через месяц у него произошло обострение хронического заболевания. Офицера отправили в военный госпиталь в Воронеже, где он находился до 16 декабря. В это время он постоянно жаловался на отсутствие должного внимания к его состоянию. По выписке, врач порекомендовал ему долечиваться дома.

О возвращении домой Владимир сообщил командованию, не имея никаких нареканий. Однако вскоре ему было предъявлено обвинение в дезертирстве. Офицер твердит в своей невиновности, отмечая, что не скрывался и поддерживал постоянную связь с командованием.

В августе он был осужден Екатеринбургским гарнизонным военным судом к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Его адвокат сейчас работает над апелляцией с целью аннулирования приговора или, по крайней мере, смягчения наказания. В настоящее время Владимир находится в СИЗО.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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