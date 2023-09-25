Сибирячка рассказала, как ухаживает за мужем после тяжелого ранения в зоне СВО

Жительница Новосибирска решила переехать в Санкт-Петербург на три месяца, чтобы помогать своему супругу, находящемуся в госпитале после получения тяжелого ранения в зоне военной спецоперации. Мужчина был призван осенью прошлого года, вскоре после свадьбы. Через несколько месяцев его отправили на передовую.

В результате операции медики вынуждены были удалить часть кишечника, легкого и желчного пузыря. Пациент переведен в госпиталь в Санкт-Петербурге, где его супруга оказывала помощь в уходе. В конце апреля супруги вернулись в Новосибирск, но семья вынуждена была тратить значительные суммы на лекарства и препараты для восстановления здоровья мужчины. Несмотря на тяжелую физическую реабилитацию, психологическое состояние супруга также вызывает серьезные опасения. У него наблюдаются признаки посттравматического стрессового расстройства, такие как потеря интереса к жизни, бессонница, галлюцинации и страх перед толпой.

В результате военно-врачебной комиссии супруг получил категорию "В", что означает возможность повторного отправления на фронт. Семья вынуждена бороться с этой реальностью, предпринимая меры для защиты здоровья и благополучия мужчины.