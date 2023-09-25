Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге и области похолодает

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Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге и области похолодает
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

Сегодня, 25 сентября, в Екатеринбурге ожидается еще относительно теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +22… +24 градусов, по данным главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко.

Однако уже с завтрашнего дня начнется похолодание. 26 сентября температура днем ожидается +16… +18 градусов, а 27 сентября — всего +15… +17 градусов.

Метеоролог Алексей Пулин подтверждает аналогичные прогнозы и отмечает, что более холодный воздух распространится на территорию региона. В сравнении с температурой 24-25 сентября, средняя температура по области понизится на 6–7 градусов. Тем не менее, даже с этим понижением, значения останутся выше климатической нормы для заключительной пятидневки сентября, которая составляет +7… +8 градусов.

А вчерашний день, 24 сентября, побил температурный рекорд. Среднесуточная температура составила +17,4 градуса, что сделало его самым теплым днем с 1880 года.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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