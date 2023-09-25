Ученые из Венгрии объяснили, почему люди испытывают симпатию к плоскомордым собакам

Венгерские ученые провели исследование, посвященное популярности собак с плоскими мордами. Оказалось, что владельцы таких питомцев воспринимают их особенным образом. Согласно журналу Nature Scientific Reports, собаки с плоскими мордами считаются очень милыми и обладают дружелюбным характером. Кроме того, за ними проще ухаживать, так как у них обычно меньше шерсти. Однако исследователи утверждают, что не все эти аспекты являются главными.

В ходе эксперимента с участием французских, английских бульдогов и венгерских пастушьих собак, им предложили сложную задачу: извлечь лакомство из головоломки. Владельцы также участвовали в эксперименте. Лакомство было помещено в головоломку так, чтобы собаки могли это видеть. Затем им давали команду извлечь вкусняшку.

Бульдоги, хотя и имели более простые "лабиринты", справились с задачей на 93 процента хуже венгерских собак. Ученые выявили, что собаки с плоскими мордами чаще обращали внимание на своих хозяев в процессе выполнения задания, искали у них поддержку и помощь. Такое поведение собак с плоскими мордами схоже с поведением детей. Исследователи пришли к выводу, что именно по этой причине люди испытывают к таким собакам повышенную симпатию и желание заботиться о них.