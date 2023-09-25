Ученые сообщили, что вспышка вируса Нипах NiV возможна из-за миграции населения

В Индии зафиксирован случай вспышки вируса Нипа. В южном штате Керала инфекция зарегистрирована у 6 человек, из которых 2 скончались. Ученые выражают опасения по поводу высокой заразности этого вируса, сообщает РИА Новости.

Впервые вирус Нипа был обнаружен в Малайзии в 1998 году, и тогда отмечался высокий уровень смертности. В Бангладеш в 2000-е годы смертность от Нипа достигала 90%. В 2014 году вирус добрался до Филиппин, где заболели 17 человек, и 9 из них умерли. Пока что в России случаев заражения Нипа не зафиксировано.

Доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии биофакультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Ольга Карпова, отмечает, что Нипа относится к классическим зоонозам, то есть инфекциям, передающимся от животных к человеку. В эту же группу вирусов входят Эбола и коронавирусы. У зоонозов может быть разная степень смертности, но у Нипа она особенно высока, составляя от 45 до 75 процентов.

Симптомы инфекции у людей могут проявляться как в легкой форме без каких-либо признаков, так и в острой респираторной форме. В некоторых случаях болезнь может прогрессировать до смертельного энцефалита. Сначала возникает повышение температуры, головная боль и мышечные боли. Затем появляется сонливость и измененное состояние сознания.

Переносчиками вируса являются летучие мыши, которые иногда могут попадать на плоды. Также существует промежуточное звено - свиньи, которые могут передавать инфекцию дальше человеку. При активной современной миграции людей эта болезнь может распространяться. Многие эксперты считают, что высокий уровень смертности от вируса ограничивает его быстрое распространение среди населения.