Ученые сообщили, что вспышка вируса Нипах NiV возможна из-за миграции населения
В Индии зафиксирован случай вспышки вируса Нипа. В южном штате Керала инфекция зарегистрирована у 6 человек, из которых 2 скончались. Ученые выражают опасения по поводу высокой заразности этого вируса, сообщает РИА Новости.
Впервые вирус Нипа был обнаружен в Малайзии в 1998 году, и тогда отмечался высокий уровень смертности. В Бангладеш в 2000-е годы смертность от Нипа достигала 90%. В 2014 году вирус добрался до Филиппин, где заболели 17 человек, и 9 из них умерли. Пока что в России случаев заражения Нипа не зафиксировано.
Доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии биофакультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Ольга Карпова, отмечает, что Нипа относится к классическим зоонозам, то есть инфекциям, передающимся от животных к человеку. В эту же группу вирусов входят Эбола и коронавирусы. У зоонозов может быть разная степень смертности, но у Нипа она особенно высока, составляя от 45 до 75 процентов.
Симптомы инфекции у людей могут проявляться как в легкой форме без каких-либо признаков, так и в острой респираторной форме. В некоторых случаях болезнь может прогрессировать до смертельного энцефалита. Сначала возникает повышение температуры, головная боль и мышечные боли. Затем появляется сонливость и измененное состояние сознания.
Переносчиками вируса являются летучие мыши, которые иногда могут попадать на плоды. Также существует промежуточное звено - свиньи, которые могут передавать инфекцию дальше человеку. При активной современной миграции людей эта болезнь может распространяться. Многие эксперты считают, что высокий уровень смертности от вируса ограничивает его быстрое распространение среди населения.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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