Уволенная за откровенные снимки педагог поехала на съемки шоу «Мужское и женское»

Image 16+
Уволенная за откровенные снимки педагог поехала на съемки шоу «Мужское и женское»
В России
Источник фото: Информинг

В Ишиме (Тюменская область) педагог Анастасия Шумилова и блогер Владимир Воронин приняли участие в съемках шоу "Мужское и женское". Их пригласили для обсуждения фривольных фотографий учительницы, которые были опубликованы в сети блогером.

В ходе съемок выяснилось, что Шумилова уволилась из школы самостоятельно, до начала этого инцидента. Ранее она была принята на работу в эту школу.

Вследствие публикаций в интернете, руководство школы предложило Шумиловой удалить спорные снимки, указав на их несоответствие профессиональной этике. Однако педагог предпочла уйти самостоятельно.

Девушка призналась, что намерена обратиться в прокуратуру и подать иск против Воронина, считая, что он нанес ей ущерб.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Известно, что появится на месте гастронома «Елисейского» в Екатеринбурге

Сегодня, 14:04

Уволенная за откровенные снимки педагог поехала на съемки шоу «Мужское и женское»

Сегодня, 13:53

Выяснилось, кто из бизнесменов гоняет по Екатеринбургу с крутыми номерами 666

Сегодня, 10:15

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге и области похолодает

Сегодня, 10:03

РИАН: Мобилизованный из Екатеринбурга Ростов отрицает вину в дезертирстве

Сегодня, 09:43

Москвичи обсудили забастовку водителей автобусов в Подмосковье

Сегодня, 09:21

Два явных признака высокого уровня холестерина, которые есть на вашем лице

Вчера, 19:23

Омские урологи спасли 32-летнего мужчину, который пытался увеличить себе член инъекциями

Вчера, 16:17

В России вступил в силу обновленный перечень заболеваний, запрещающий служить по контракту

Вчера, 12:45

38-летний россиянин без денег провел две недели в аэропорту Пхукета

23-09-2023, 16:51

30 сентября православные отметят Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы, что нельзя делать

23-09-2023, 11:04

Внесли всего одну таблетку в любое домашнее растение — заменит мешок удобрений

22-09-2023, 08:56

Роспотребнадзор проинформировал, грозит ли России бубонная чума

22-09-2023, 08:45

Рождество Богородицы 21 сентября: приметы и что запрещено делать

20-09-2023, 11:55

Преподавателя русского языка из Подмосковья затравили из-за ее национальности

19-09-2023, 11:04

Стало известно, какие дома в Екатеринбурге в 2024 году ждет капремонт

19-09-2023, 10:56

Как заточить старый нож с помощью газеты: будет острее нового

18-09-2023, 21:09

MSK1.RU: В России растет спрос на специалистов по воинскому учету

18-09-2023, 20:44

Михайлово чудо 2023: Россиянам назвали приметы на 19 сентября, что нельзя делать

18-09-2023, 08:45

Всего 2 таблетки и земля станет как новая, плодородная — вносим удобрения осенью

17-09-2023, 13:47

Новости партнеров