Уволенная за откровенные снимки педагог поехала на съемки шоу «Мужское и женское»

В Ишиме (Тюменская область) педагог Анастасия Шумилова и блогер Владимир Воронин приняли участие в съемках шоу "Мужское и женское". Их пригласили для обсуждения фривольных фотографий учительницы, которые были опубликованы в сети блогером.

В ходе съемок выяснилось, что Шумилова уволилась из школы самостоятельно, до начала этого инцидента. Ранее она была принята на работу в эту школу.

Вследствие публикаций в интернете, руководство школы предложило Шумиловой удалить спорные снимки, указав на их несоответствие профессиональной этике. Однако педагог предпочла уйти самостоятельно.

Девушка призналась, что намерена обратиться в прокуратуру и подать иск против Воронина, считая, что он нанес ей ущерб.