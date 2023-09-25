Выяснилось, кто из бизнесменов гоняет по Екатеринбургу с крутыми номерами 666
Сочетание трех шестерок в автомобильных номерах может вызывать разные реакции. Для некоторых людей оно ассоциируется с суевериями и может вызывать недовольство, но есть и те, кто считает эти цифры привлекательными и даже с удовольствием использует их в своих номерах. В Екатеринбурге есть несколько владельцев автомобилей с номерами, включающими тройные шестерки, и каждый из них имеет свою историю.
Вот некоторые из них:
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Х666ХХ96 (BMW X5)
- Владелец: Эльман, 33 года.
- Деятельность: Предприниматель, работающий в нефтегазовой промышленности.
- Выручка компании за прошлый год: 1,4 млрд рублей.
- Авто: BMW X5 2018 года, стоимостью около восьми миллионов рублей.
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Х666АМ96 (Dodge Challenger)
- Владелица: Валерия, 32 года, из Нижнего Тагила.
- Образование: Окончила социально-педагогический институт.
- Деятельность: Не указана, но по соцсетям видно, что часто находится в Москве.
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Х666ОТ96
- Владелец: Сан Саныч, 33 года.
- Деятельность: Не указана, но известен как автолюбитель, сменил множество машин за пять лет.
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Х666ХУ66 (Mercedes-Benz G-Class)
- Принадлежит фирме "Мобихауз", занимающейся торговлей металлами.
- Выручка фирмы за прошлый год: 1,1 млрд рублей.
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Т666МР96
- Прежний номер был на BMW X6, позднее заменен на Порше Панамера 2021 года.
- Владелец: Илья, 38 лет.
- Деятельность: Продажа баллонов для технических газов.
- Выручка компании за 2022 год: 30,9 млн рублей.
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М666КУ196 (BMW X6)
- Владелец: Алексей, 35 лет.
- Ранее владелец рекламного агентства в Нижнем Новгороде.
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Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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