Выяснилось, кто из бизнесменов гоняет по Екатеринбургу с крутыми номерами 666

Image 16+
Выяснилось, кто из бизнесменов гоняет по Екатеринбургу с крутыми номерами 666
В России
Фото из открытых источников

Сочетание трех шестерок в автомобильных номерах может вызывать разные реакции. Для некоторых людей оно ассоциируется с суевериями и может вызывать недовольство, но есть и те, кто считает эти цифры привлекательными и даже с удовольствием использует их в своих номерах. В Екатеринбурге есть несколько владельцев автомобилей с номерами, включающими тройные шестерки, и каждый из них имеет свою историю.

Вот некоторые из них:

  1. Х666ХХ96 (BMW X5)

    • Владелец: Эльман, 33 года.
    • Деятельность: Предприниматель, работающий в нефтегазовой промышленности.
    • Выручка компании за прошлый год: 1,4 млрд рублей.
    • Авто: BMW X5 2018 года, стоимостью около восьми миллионов рублей.

  2. Х666АМ96 (Dodge Challenger)

    • Владелица: Валерия, 32 года, из Нижнего Тагила.
    • Образование: Окончила социально-педагогический институт.
    • Деятельность: Не указана, но по соцсетям видно, что часто находится в Москве.

  3. Х666ОТ96

    • Владелец: Сан Саныч, 33 года.
    • Деятельность: Не указана, но известен как автолюбитель, сменил множество машин за пять лет.

  4. Х666ХУ66 (Mercedes-Benz G-Class)

    • Принадлежит фирме "Мобихауз", занимающейся торговлей металлами.
    • Выручка фирмы за прошлый год: 1,1 млрд рублей.

  5. Т666МР96

    • Прежний номер был на BMW X6, позднее заменен на Порше Панамера 2021 года.
    • Владелец: Илья, 38 лет.
    • Деятельность: Продажа баллонов для технических газов.
    • Выручка компании за 2022 год: 30,9 млн рублей.

  6. М666КУ196 (BMW X6)

    • Владелец: Алексей, 35 лет.
    • Ранее владелец рекламного агентства в Нижнем Новгороде.
    •     

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Выяснилось, кто из бизнесменов гоняет по Екатеринбургу с крутыми номерами 666

Сегодня, 10:15

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге и области похолодает

Сегодня, 10:03

РИАН: Мобилизованный из Екатеринбурга Ростов отрицает вину в дезертирстве

Сегодня, 09:43

Москвичи обсудили забастовку водителей автобусов в Подмосковье

Сегодня, 09:21

Два явных признака высокого уровня холестерина, которые есть на вашем лице

Вчера, 19:23

Омские урологи спасли 32-летнего мужчину, который пытался увеличить себе член инъекциями

Вчера, 16:17

В России вступил в силу обновленный перечень заболеваний, запрещающий служить по контракту

Вчера, 12:45

38-летний россиянин без денег провел две недели в аэропорту Пхукета

23-09-2023, 16:51

30 сентября православные отметят Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы, что нельзя делать

23-09-2023, 11:04

Внесли всего одну таблетку в любое домашнее растение — заменит мешок удобрений

22-09-2023, 08:56

Роспотребнадзор проинформировал, грозит ли России бубонная чума

22-09-2023, 08:45

Рождество Богородицы 21 сентября: приметы и что запрещено делать

20-09-2023, 11:55

Преподавателя русского языка из Подмосковья затравили из-за ее национальности

19-09-2023, 11:04

Стало известно, какие дома в Екатеринбурге в 2024 году ждет капремонт

19-09-2023, 10:56

Как заточить старый нож с помощью газеты: будет острее нового

18-09-2023, 21:09

MSK1.RU: В России растет спрос на специалистов по воинскому учету

18-09-2023, 20:44

Михайлово чудо 2023: Россиянам назвали приметы на 19 сентября, что нельзя делать

18-09-2023, 08:45

Всего 2 таблетки и земля станет как новая, плодородная — вносим удобрения осенью

17-09-2023, 13:47

В центре Екатеринбурга возле красной дорожки собралась толпа людей

16-09-2023, 21:10

Уволившаяся из-за откровенных фото учитель из Ишима записала видеообращение

16-09-2023, 14:32

Новости партнеров