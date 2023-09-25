Выяснилось, кто из бизнесменов гоняет по Екатеринбургу с крутыми номерами 666

Сочетание трех шестерок в автомобильных номерах может вызывать разные реакции. Для некоторых людей оно ассоциируется с суевериями и может вызывать недовольство, но есть и те, кто считает эти цифры привлекательными и даже с удовольствием использует их в своих номерах. В Екатеринбурге есть несколько владельцев автомобилей с номерами, включающими тройные шестерки, и каждый из них имеет свою историю.

Вот некоторые из них: