Жители Балашихи пожаловались на огромные очереди в военкоматы

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Жители Балашихи пожаловались на огромные очереди в военкоматы
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

Согласно отзывам посетителей, наибольшая активность в военкоматах Балашихи наблюдается в понедельник и четверг, когда проводятся медицинские комиссии. В эти дни формируются длинные очереди, и важно знать, когда лучше приходить, чтобы избежать перегруженности.

По словам Алексея, одного из пришедших, в эти дни действительно бывает больше народа, но сейчас, перед обедом, еще относительно спокойно. Очевидно, что и четверги могут быть напряженными из-за медицинских комиссий.

Посетители также отмечают, что с приближением осеннего призыва ситуация становится более напряженной, особенно среди студентов, которые стараются подготовить все документы вовремя. Отмечается, что несколько дней назад было крайне сложно попасть на медицинскую комиссию из-за большого количества людей.

Важно также упомянуть, что сотрудники военкоматов скоро планируют отпуск, что добавляет ажиотажу. Традиционно, осенний призыв в России начинается с 1 октября, после соответствующего указа президента, который обычно выходит в конце сентября.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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