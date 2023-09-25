Жители Балашихи пожаловались на огромные очереди в военкоматы

Согласно отзывам посетителей, наибольшая активность в военкоматах Балашихи наблюдается в понедельник и четверг, когда проводятся медицинские комиссии. В эти дни формируются длинные очереди, и важно знать, когда лучше приходить, чтобы избежать перегруженности.

По словам Алексея, одного из пришедших, в эти дни действительно бывает больше народа, но сейчас, перед обедом, еще относительно спокойно. Очевидно, что и четверги могут быть напряженными из-за медицинских комиссий.

Посетители также отмечают, что с приближением осеннего призыва ситуация становится более напряженной, особенно среди студентов, которые стараются подготовить все документы вовремя. Отмечается, что несколько дней назад было крайне сложно попасть на медицинскую комиссию из-за большого количества людей.

Важно также упомянуть, что сотрудники военкоматов скоро планируют отпуск, что добавляет ажиотажу. Традиционно, осенний призыв в России начинается с 1 октября, после соответствующего указа президента, который обычно выходит в конце сентября.