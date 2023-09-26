Госдеп США: Россия теряет контроль над украинским морским экспортом

Украина вывозит зерно из своих портов, несмотря на атаки РФ по украинским портам. Руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен заявил, что РФ теряет контроль над украинским морским экспортом. Несколько украинских судов уже вывезли зерно и следует снова в порты под загрузку.

По его словам, РФ своими действиями наращивает свои же расходы, поскольку страховщики повышают ставки.

«Кроме того, российские атаки на украинские суда приводят к повышению ставок страховщиков и увеличению расходов Москвы», – заявил О'Брайен.

Есть информация о том, что балкер «Василий Боженко» вышел по временному коридору из порта Измаила и движется вдоль берегов Румынии в сторону Турции.

В 2022 году РФ пошла на зерновую сделку и не препятствовала заходу судов в порты Украины для вывоза зерна. Но в 2023 году РФ отозвала свои гарантии безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы. РФ начала снова атаковать ракетами южные области Украины и портовую инфраструктуру. Тем не менее, Украина продолжила вывозить зерно из своих портов, используя новые маршруты.