Эксперты рассказали, на каких шинах лучше ездить осенью 2023

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Эксперты рассказали, на каких шинах лучше ездить осенью 2023
В России / Автомобильные новости
Источник фото: коллаж Информинг

В центральной части России осень характеризуется разнообразной погодой. В начале осени температура может быть теплой, но к середине ноября ночные значения могут опускаться ниже нуля. Важно помнить, что с приходом холодов летние шины теряют свою эффективность, так как становятся жесткими и теряют сцепление с дорогой.

Производители обычно считают, что критической температурой для смены летних шин на зимние является +7 градусов по Цельсию. Тем не менее, это не абсолютное правило, и исследования показывают, что летние шины могут обеспечивать хорошее торможение даже при небольшом минусе.

Важно помнить, что на снегу и льду летние шины абсолютно бесполезны. В таких условиях зимние шины проявляют себя намного лучше благодаря своему мягкому составу и высокому протектору. Однако на сухом и мокром асфальте они могут обеспечивать менее хорошее сцепление и торможение.

Исходя из результатов тестов и мнения экспертов, наиболее безопасным и оптимальным вариантом для осенних дорог являются летние шины, пока дорога не станет мокрой и не начнет обледеневать. Но при наступлении заморозков и обледенения зимние шины становятся более предпочтительными для обеспечения безопасности на дороге.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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