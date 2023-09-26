«Лента.ру»: россиянка из Испании рассказала, что русских местные жители стали бояться

Россиянка по имени Аня, переехавшая в Испанию, поделилась своими наблюдениями о том, как местные жители и студенты относятся к выходцам из России и политической обстановке в стране.

Она отметила, что в последний год отношение к русским изменилось, и студенты в её университете стали относиться к приезжим из России с опаской. При этом в самом учебном заведении многие русскоговорящие студенты общаются нормально и без проблем.

Аня также отметила, что испанцы в целом оказались людьми, которым больше всего всё равно на политическую обстановку, и им безразлично, что происходит в мире.

В то же время, по её словам, возникли некоторые трудности с оформлением документов в Испании. Но благодаря наличию у неё вид на жительство, сама она с такими трудностями не столкнулась.