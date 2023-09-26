Министр обороны США Ллоид Остин обратился к российским войскам с просьбой «играть по правилам» и не наносить удары по американским танкам "Абрамс" (Abrams).

На это обращение российские танкисты ответили выражением своего мнения. Один из военнослужащих, участвующих в военных операциях в настоящее время, поделился своим комментарием по этому поводу. Он подчеркнул, что не считает танк "Абрамс" оптимальным вариантом из-за его веса и уязвимости сзади и сбоку при попадании. Однако, военнослужащий также добавил, что сомневается в том, что российские войска не будут стрелять по американским танкам "Абрамс" после такой просьбы от министра обороны США.

Он подчеркнул, что это противоречит российским стратегическим интересам, и считает, что в некоторых случаях применение противотанкового вооружения против американских танков может быть неизбежным."