МК: танкисты ВС РФ ответили на просьбу главы Пентагона не охотиться на танки Abrams

Image 16+
МК: танкисты ВС РФ ответили на просьбу главы Пентагона не охотиться на танки Abrams
Военные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

Министр обороны США Ллоид Остин обратился к российским войскам с просьбой «играть по правилам» и не наносить удары по американским танкам "Абрамс" (Abrams).

На это обращение российские танкисты ответили выражением своего мнения. Один из военнослужащих, участвующих в военных операциях в настоящее время, поделился своим комментарием по этому поводу. Он подчеркнул, что не считает танк "Абрамс" оптимальным вариантом из-за его веса и уязвимости сзади и сбоку при попадании. Однако, военнослужащий также добавил, что сомневается в том, что российские войска не будут стрелять по американским танкам "Абрамс" после такой просьбы от министра обороны США.

Он подчеркнул, что это противоречит российским стратегическим интересам, и считает, что в некоторых случаях применение противотанкового вооружения против американских танков может быть неизбежным."

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
МК: танкисты ВС РФ ответили на просьбу главы Пентагона не охотиться на танки Abrams

Сегодня, 19:38

Госдеп США: Россия теряет контроль над украинским морским экспортом

Сегодня, 09:23

В Каменске-Уральском простились с 35-летним сержантом из отряда «Шторм Z»

Вчера, 13:59

Сибирячка рассказала, как ухаживает за мужем после тяжелого ранения в зоне СВО

Вчера, 09:48

РИАН: Мобилизованный из Екатеринбурга Ростов отрицает вину в дезертирстве

Вчера, 09:43

CNN: Президент Зеленский пообещал освободить Бахмут и еще два города

22-09-2023, 10:23

Россия снова начала бить по объектам энергетики Украины: ждать ли «ответку» от ГУР?

21-09-2023, 14:23

Украинские войска сумели вернуть часть позиций в Новоселовском – военкор Пегов

21-09-2023, 09:18

MSK1.RU: В России растет спрос на специалистов по воинскому учету

18-09-2023, 20:44

BAZA: побег пилота Ми-8 Кузьминова на Украину могла организовать его мать

18-09-2023, 20:40

Разведка Британии: Тысячи российских элитных десантников перебросили под Роботино как пехоту

18-09-2023, 11:58

«ЦарьГрад»: Киев уничтожает ПВО Крыма, Черноморский флот, но об этом не пишут в сводках СВО

15-09-2023, 07:48

Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить

14-09-2023, 09:48

Коц: А видим ли мы взлет украинских носителей, как видит работу нашей авиации противник?

13-09-2023, 21:33

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

13-09-2023, 21:08

Доброволец из Свердловской области погиб на спецоперации в 37 лет

13-09-2023, 20:20

SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

13-09-2023, 09:48

WarGonzo: ВС Украины продвигаются западнее Работино

12-09-2023, 18:48

Пегов рассказал о сложной обстановке на Донецком направлении фронта

12-09-2023, 09:48

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

11-09-2023, 12:58

Новости партнеров