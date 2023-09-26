Ученые из Америки изучили воспоминания людей, побывавших между жизнью и смертью

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Ученые из Америки изучили воспоминания людей, побывавших между жизнью и смертью
Новости науки
Источник фото: Информинг

Реаниматологические исследования воспоминаний пациентов, переживших клиническую смерть, вызывают удивление и интерес в научном сообществе.

Исследователи из медицинского центра NYU Langone Health Langone (Америка) пришли к выводу, что эти воспоминания могут указывать на существование общих элементов околосмертного опыта. Воспоминания о реанимации могут варьироваться по степени реализма, от четких описаний процесса до более размытых ощущений.

Например, некоторые пациенты описывают ощущение тока при наложении электродов, в то время как другие переживают более абстрактные состояния, такие как парение и наблюдение за происходящим. Ученые считают эти воспоминания проявлением активности мозга в экстремальных ситуациях, но не считают их галлюцинациями, а скорее сновидениями, возникающими в результате такого состояния.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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