Учёные нашли приятный способ омолодить мозг человека

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Учёные нашли приятный способ омолодить мозг человека
Новости науки
Источник фото: коллаж Информинг

Немецкие исследователи провели работу, подтверждающую, что физическая активность способствует замедлению процессов старения мозга. Особенно эффективными для этого признаны танцы, сообщает издание Harrogate Advertiser.

В эксперименте приняли участие 26 участников среднего возраста 67 лет. Они были разделены на две группы. Первая занималась танцами, а вторая – специальными физическими упражнениями для тренировки выносливости и гибкости. Исследование длилось 1,5 месяца.

По завершении исследования все участники прошли МРТ, результаты которого показали увеличение объема гиппокампа в мозге в обеих группах. Однако у участников, занимавшихся танцами, этот показатель оказался выше.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Учёные нашли приятный способ омолодить мозг человека

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