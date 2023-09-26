Учёные нашли приятный способ омолодить мозг человека

Немецкие исследователи провели работу, подтверждающую, что физическая активность способствует замедлению процессов старения мозга. Особенно эффективными для этого признаны танцы, сообщает издание Harrogate Advertiser.

В эксперименте приняли участие 26 участников среднего возраста 67 лет. Они были разделены на две группы. Первая занималась танцами, а вторая – специальными физическими упражнениями для тренировки выносливости и гибкости. Исследование длилось 1,5 месяца.

По завершении исследования все участники прошли МРТ, результаты которого показали увеличение объема гиппокампа в мозге в обеих группах. Однако у участников, занимавшихся танцами, этот показатель оказался выше.