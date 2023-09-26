В Свердловской области зафиксированы десятки тысяч заболевших ОРВИ и грипп

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В Свердловской области зафиксированы десятки тысяч заболевших ОРВИ и грипп
В России / Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

За прошедшую неделю в Свердловской области было зарегистрировано около 39 тысяч случаев ОРВИ. Больше всего заболевших выявлено в городах Богданович, Невьянск, Талица, Сухой Лог, Тугулым и посёлке Уральский. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

"За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 39,2 тысячи случаев ОРВИ. Это ниже, чем неделей ранее, на 6%. Около 64% заболевших – дети", – отметили в пресс-службе. У 52 человек выявили грипп и риновирусы.

По словам специалистов свердловского Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше среднего областного на 1,5 раза и более выявлен в городах Богданович, Невьянск, Талица, Сухой Лог, Тугулым и посёлке Уральский.

"В регионе идет активная вакцинация против гриппа. Прививки уже получили более 650 тысяч свердловчан. Охват населения составил 15,2%", – подчеркнули в ведомстве.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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