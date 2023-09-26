Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что за праздник и что нельзя делать

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Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что за праздник и что нельзя делать
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

Завтра, 27 сентября, церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник входит в число 12 важнейших церковных дат, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Ежегодно он приходится на эту дату и считается непреходящим.

Верующие празднуют обретение креста, на котором распяли Христа. Согласно церковному преданию, это произошло в 326 году от Рождества Христова в Иерусалиме около горы Голгофы, где распяли Спасителя. Считается, что после казни, крест на котором распяли Христа, был закопан вместе с крестами двух разбойников, казнённых в этот же день. Долгое время никто не знал о святыне, пока в 306 году императором Римской империи не стал Константин Великий. Он попросил свою мать Елену найти в Иерусалиме Святой Крест. Подробности об этом великом празднике и о московских святынях, ему посвященных, можно найти в материале "Хранитель всей Вселенной".

В этот день верующие соблюдают пост. Считается, что тот, кто нарушит его, навлечет на себя семь грехов. Начатые в этот день важные дела, как считается, не увенчаются успехом. Также приметы не рекомендуют отправляться в лес, так как в этот день леший осматривает всех лесных зверей перед зимой, и встреча с ним не сулит удачи. В этот день не рекомендуется ругаться, ссориться и кричать. Праздник предполагает мир и спокойствие. Женщины воздерживаются от шитья, вязания и занятий домашней работой, чтобы уделить больше времени духовной практике и молитве.

Не рекомендуется давать в долг, чтобы избежать финансовых проблем. Однако в этот день принято помогать нуждающимся и оказывать милостыню. В этот день не проводят венчания в храмах, так как праздник связан с особым духовным смыслом и воздвижением Креста Господня.

Традиционно в этот день продолжаются вечерние посиделки, известные как капустники. На них готовят пироги с капустой, веселятся, шутят и играют.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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