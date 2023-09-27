Истории жен из Екатеринбурга, которые ждут дома мобилизованных мужей с СВО
Жены военнослужащих из Екатеринбурга в сентябре прошлого года сопровождали своих мужей в зону проведения специальной операции. Многие из них поделились своими переживаниями о том, как они ждали своих любимых, сообщает E1.RU.
Мария, супруга одного из военных, рассказала, что она поддержала решение своего мужа, несмотря на сопротивление родных, которые предлагали "сломать руку или ногу". Мария совершала поездки в ЛНР, чтобы поддержать своего мужа в сложный период.
Евгения, жена другого военного, поделилась, что когда ее 36-летнего мужа вызвали по повестке, в ней было много страха и слез. Но она не стала уговаривать мужа отказаться от службы. Дети долго плакали и просили отца остаться, но муж Евгении принял другое решение. Муж уже дважды был в отпуске.
Елена поделилась, что ее мужа вызвали по повестке, когда он работал в Роспотребнадзоре. В течение месяца его не забирали, и за это время Елена забеременела. Сейчас она старается поддерживать постоянную связь с мужем. Впрочем, бывают моменты, когда муж не может позвонить или написать. В такие моменты она просто молится за него.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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