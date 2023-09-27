Крест воздвигнут: Что можно и что нельзя 28 сентября 2023 года

Попразднство Воздвижения Креста – это день, следующий за большим церковным праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник связан с находкой креста, на котором был распят Иисус Христос, в пещере Иерусалима. Патриарх Иерусалимский Макарий, обретая крест, встал на возвышение и поднял его над собой, то есть "воздвиг" Крест.
В этот день принято:
Заготавливать репу.
Осуществлять охоту на гусей и заготавливать шерсть овец (в соответствии с представлениями предков).
Совершать добрые поступки, даже если они небольшие.
Отдыхать и заниматься различными начинаниями.
Проводить знакомство с родителями жениха и невесты.
В этот день не рекомендуется:
Спорить и выяснять отношения.
Перетруждаться, лучше завершить уже начатое.
Убираться в доме и выносить из него вещи.
Давать в долг как деньги, так и вещи.
Пренебрежительно относиться к деньгам и сорить ими.
Поднимать с пола мелкие монеты.
Устраивать свадьбы.
Хвастаться чем-либо: будь то удачами, красотой или имуществом.