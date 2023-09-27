Крест воздвигнут: Что можно и что нельзя 28 сентября 2023 года

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Крест воздвигнут: Что можно и что нельзя 28 сентября 2023 года
В России
Источник фото: коллаж Информинг

Попразднство Воздвижения Креста – это день, следующий за большим церковным праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник связан с находкой креста, на котором был распят Иисус Христос, в пещере Иерусалима. Патриарх Иерусалимский Макарий, обретая крест, встал на возвышение и поднял его над собой, то есть "воздвиг" Крест.

В этот день принято:

  1. Заготавливать репу.
  2. Осуществлять охоту на гусей и заготавливать шерсть овец (в соответствии с представлениями предков).
  3. Совершать добрые поступки, даже если они небольшие.
  4. Отдыхать и заниматься различными начинаниями.
  5. Проводить знакомство с родителями жениха и невесты.

В этот день не рекомендуется:

  1. Спорить и выяснять отношения.
  2. Перетруждаться, лучше завершить уже начатое.
  3. Убираться в доме и выносить из него вещи.
  4. Давать в долг как деньги, так и вещи.
  5. Пренебрежительно относиться к деньгам и сорить ими.
  6. Поднимать с пола мелкие монеты.
  7. Устраивать свадьбы.
  8. Хвастаться чем-либо: будь то удачами, красотой или имуществом.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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