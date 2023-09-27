Ученые из США нашли доказательства опровержения теории относительности Эйнштейна

Image 16+
Ученые из США нашли доказательства опровержения теории относительности Эйнштейна
Новости науки
Источник фото: коллаж Информинг

Исследователи из Соединенных Штатов развенчали теорию относительности Альберта Эйнштейна. Они представили доказательства того, что крупные космические структуры развиваются более медленно, чем это предсказывает общепринятая модель физики. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Physical Review Letters.

Согласно теории астрофизиков, крупномасштабные образования, такие как скопления галактик, растут медленнее в период доминирования темной энергии. Ученые считают, что воздействие темной энергии на галактики ускоряет процесс расширения Вселенной. В ходе исследования было обнаружено, что преобладание темной энергии приводит к ограничению роста космических структур.

"Мы были поражены высокой степенью статистической значимости этого необычного ограничения роста. Похоже, Вселенная пытается нам что-то сообщить", - отметил один из соавторов исследования, профессор физики Драган Хутерер.

В то же время ученые не отрицают теорию относительности в целом, но признают необходимость дополнительных исследований. Они считают, что общепринятую теорию относительности следует пересмотреть с уточнением и добавлением информации, полученной в результате современных исследований.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ученые из США нашли доказательства опровержения теории относительности Эйнштейна

Сегодня, 14:43

Отсутствие аппетита и сонливость: как человек ощущает приближение смерти

Сегодня, 10:43

Ученые из Америки изучили воспоминания людей, побывавших между жизнью и смертью

Вчера, 21:03

Учёные нашли приятный способ омолодить мозг человека

Вчера, 19:45

Ученые из Венгрии объяснили, почему люди испытывают симпатию к плоскомордым собакам

25-09-2023, 20:59

FE: в Сингапуре учёные нашли, как превратить тараканов в киборгов

25-09-2023, 17:45

Доктор Мясников: Электромагнитное излучение смартфонов приводит к раку головного мозга

25-09-2023, 17:02

Эколог Ершова перечислила страны, от которых больше всего мусора в Русской Арктике

25-09-2023, 16:54

Ученые назвали профессии, которые приводят к слабоумию

25-09-2023, 14:09

Ученые сообщили, что вспышка вируса Нипах NiV возможна из-за миграции населения

25-09-2023, 09:39

Философ Ферт: контакт с инопланетянами выгоден для людей

25-09-2023, 09:26

В Японии создали переводчик с петушиного языка

24-09-2023, 20:45

Учёными Швеции найдена крупнейшая утечка метана в Балтийском море

24-09-2023, 13:06

Ученые КНР нашли неизвестный вирус в Марианской впадине

23-09-2023, 18:38

Китайцы создали «умную» маску Xiaomi с наушниками для сна где угодно

21-09-2023, 09:10

Уфолог перечислил места, где можно встретить инопланетян

18-09-2023, 11:54

Не кормите со стола: ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак

18-09-2023, 09:00

Врач Хедье Риази назвала продукты, которые повышают сексуальное влечение

17-09-2023, 16:57

Psychology Today: учёные раскрыли, какие вредные привычки есть у людей с высоким IQ

17-09-2023, 10:06

Что чувствует человек после остановки сердца: ответ ученых удивил

16-09-2023, 21:18

Новости партнеров