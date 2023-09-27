Ученые из США нашли доказательства опровержения теории относительности Эйнштейна

Исследователи из Соединенных Штатов развенчали теорию относительности Альберта Эйнштейна. Они представили доказательства того, что крупные космические структуры развиваются более медленно, чем это предсказывает общепринятая модель физики. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Physical Review Letters.

Согласно теории астрофизиков, крупномасштабные образования, такие как скопления галактик, растут медленнее в период доминирования темной энергии. Ученые считают, что воздействие темной энергии на галактики ускоряет процесс расширения Вселенной. В ходе исследования было обнаружено, что преобладание темной энергии приводит к ограничению роста космических структур.

"Мы были поражены высокой степенью статистической значимости этого необычного ограничения роста. Похоже, Вселенная пытается нам что-то сообщить", - отметил один из соавторов исследования, профессор физики Драган Хутерер.

В то же время ученые не отрицают теорию относительности в целом, но признают необходимость дополнительных исследований. Они считают, что общепринятую теорию относительности следует пересмотреть с уточнением и добавлением информации, полученной в результате современных исследований.