Ученые разработали средство, которое поможет похудеть без голодовок

Препарат SLU-PP-332, разработанный специалистами из Университета Флориды, представляет собой инновационный подход к похудению. Его действие, не влияя на аппетит человека или количество потребляемой пищи, повышает выносливость, аналогично занятиям спортом. Препарат стимулирует естественный метаболический путь, связанный с физическими нагрузками, через воздействие на белки ERR, которые регулируют метаболические процессы в мышцах, сердце и мозге.

Первые результаты испытаний на мышах обнадеживающи — набор жира снизился в десять раз, и грызуны потеряли 12% от общей массы тела. Это может представлять значительный прогресс в разработке средств для контроля веса и улучшения общего здоровья.