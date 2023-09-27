Ученые разработали средство, которое поможет похудеть без голодовок

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Ученые разработали средство, которое поможет похудеть без голодовок
Новости науки
Источник фото: коллаж informing.ru

Препарат SLU-PP-332, разработанный специалистами из Университета Флориды, представляет собой инновационный подход к похудению. Его действие, не влияя на аппетит человека или количество потребляемой пищи, повышает выносливость, аналогично занятиям спортом. Препарат стимулирует естественный метаболический путь, связанный с физическими нагрузками, через воздействие на белки ERR, которые регулируют метаболические процессы в мышцах, сердце и мозге.

Первые результаты испытаний на мышах обнадеживающи — набор жира снизился в десять раз, и грызуны потеряли 12% от общей массы тела. Это может представлять значительный прогресс в разработке средств для контроля веса и улучшения общего здоровья.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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