Крик тысячи мертвецов: воссоздан самый страшный звук в мире — видео

На YouTube-канале The Action Lab вышел ролик, где можно услышать звуки, производимые ацтекским свистком смерти. Этот свисток был найден в 1999 году при раскопках ацтекского храма в Мехико.

Этот звук является нечто средним "между жутким и свистящим порывом ветра, а также криком тысячи мертвецов". Его назвали самым страшным в мире звуком.

В ролике свисток тестирует ведущий Джеймс Орджилл. По мнению автора, подобные свистки смерти ацтеки использовали во время ритуальных церемоний, хотя точное их предназначение пока что не установлено.