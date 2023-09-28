Врачи из Америки вычислили день и время внезапной смерти человека

В соответствии с выводами исследователей из-за рубежа, "внутренние часы" в организме играют роль не только в определении продолжительности сна, времени засыпания и пробуждения, но также могут быть индикатором вероятности смерти. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на ученых из Гарвардской медицинской школы, анализ существующих данных показал, что наиболее часто люди умирают в 11 утра.

"В целом, вероятность умереть ночью значительно ниже и начинает возрастать с раннего утра", - цитирует Pronews исследователей.

Профессор Клиффорд Сапер из Гарвардской медицинской школы считает, что "существует ген, который предсказывает время смерти".

"Это не конкретная дата, а скорее время суток", - добавил он.

Что касается дня недели, в который риск преждевременной смерти наиболее высок, то это суббота, утверждают исследователи, ссылаясь на анализ 39 миллионов случаев смерти в период с 1999 по 2004 год. Медики ассоциируют такие данные с приемом запрещенных препаратов, дорожными авариями и преступностью.

Достаточно много случаев гибели фиксируется в период отпусков, в праздничные дни, а также во время подготовки к праздникам.

"Особенно рискованным периодом считается время между Рождеством и Новым годом", - подчеркнул профессор Дэвид Филипс.