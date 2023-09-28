Врачи из Америки вычислили день и время внезапной смерти человека
В соответствии с выводами исследователей из-за рубежа, "внутренние часы" в организме играют роль не только в определении продолжительности сна, времени засыпания и пробуждения, но также могут быть индикатором вероятности смерти. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на ученых из Гарвардской медицинской школы, анализ существующих данных показал, что наиболее часто люди умирают в 11 утра.
Профессор Клиффорд Сапер из Гарвардской медицинской школы считает, что "существует ген, который предсказывает время смерти".
Что касается дня недели, в который риск преждевременной смерти наиболее высок, то это суббота, утверждают исследователи, ссылаясь на анализ 39 миллионов случаев смерти в период с 1999 по 2004 год. Медики ассоциируют такие данные с приемом запрещенных препаратов, дорожными авариями и преступностью.
Достаточно много случаев гибели фиксируется в период отпусков, в праздничные дни, а также во время подготовки к праздникам.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Всем людям на Земле предрекли смерть через 250 миллионов лет
Сегодня, 22:12
Учёные нашли приятный способ омолодить мозг человека
26-09-2023, 19:45
Ученые из Венгрии объяснили, почему люди испытывают симпатию к плоскомордым собакам
25-09-2023, 20:59
FE: в Сингапуре учёные нашли, как превратить тараканов в киборгов
25-09-2023, 17:45
Доктор Мясников: Электромагнитное излучение смартфонов приводит к раку головного мозга
25-09-2023, 17:02
Эколог Ершова перечислила страны, от которых больше всего мусора в Русской Арктике
25-09-2023, 16:54
Ученые назвали профессии, которые приводят к слабоумию
25-09-2023, 14:09
Философ Ферт: контакт с инопланетянами выгоден для людей
25-09-2023, 09:26
В Японии создали переводчик с петушиного языка
24-09-2023, 20:45
Учёными Швеции найдена крупнейшая утечка метана в Балтийском море
24-09-2023, 13:06
Ученые КНР нашли неизвестный вирус в Марианской впадине
23-09-2023, 18:38
Китайцы создали «умную» маску Xiaomi с наушниками для сна где угодно
21-09-2023, 09:10