Всем людям на Земле предрекли смерть через 250 миллионов лет
За прошедшие 250 миллионов лет с момента разделения первых млекопитающих с рептилиями и птицами, мы, как теплокровные позвоночные, приобрели доминирующее положение на Земле.
Однако, как показывает новое исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Nature Geoscience, конец этому доминированию может прийти гораздо раньше, чем обычно предполагалось. Долгое время ученые полагали, что жизнь на Земле продолжится до тех пор, пока планета не вступит в "безудержную парниковую" фазу - состояние, при котором концентрация водяного пара и других парниковых газов в атмосфере станет настолько высокой, что тепло не сможет покинуть поверхность, и океаны испарятся, как на Венере. Предполагалось, что это произойдет примерно через 2 или 3 миллиарда лет.
Однако млекопитающие, включая людей, могут столкнуться с проблемами гораздо раньше из-за нашей ограниченной способности переносить высокие температуры, отмечено в исследовании. Наши механизмы регулирования температуры, такие как потоотделение, системы кровообращения и способность перемещаться в более прохладные места, могут оказаться недостаточными, и эволюция может протекать настолько быстро, что "Земля может достичь момента, когда станет непригодной для млекопитающих", - пишут ученые. Исследование предполагает, что конечная дата для существования млекопитающих может наступить примерно через 250 миллионов лет - примерно столько же времени прошло с момента их первого появления. Прогнозировать, каким образом выглядит планета через такой длительный период, сложно. Для сравнения: современные люди существуют всего около 50 тысяч лет, и за это время они кардинально изменили планету.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Всем людям на Земле предрекли смерть через 250 миллионов лет
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