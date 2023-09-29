Ученые Испании рассказали, какие измены люди воспринимают наиболее болезненно

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Ученые Испании рассказали, какие измены люди воспринимают наиболее болезненно
Новости науки
Источник фото: Коллаж Информинг

Ученые из университетов Испании выяснили, что наиболее болезненными изменами для психики человека являются ситуации, связанные с неверностью в контексте проблем в сексуальной сфере.

Даже ментальное представление о такой неверности из-за сексуальных мотиваций вызывает более негативную реакцию, чем "измена" в связи с эмоциональной холодностью или несовместимостью характеров. Эти результаты могут даже привести к развитию клинической депрессии, предупреждает сексолог и психотерапевт Алексей Вилков.

Ольга Лобасева, психолог, также отмечает, что тема секса является чрезвычайно чувствительной в нашем обществе и связана с множеством стереотипов. Люди обычно сравнивают себя с другими и имеют свой образ, который они представляют в обществе. Поэтому когда этот образ подвергается критике, особенно в контексте сексуальной сферы, это может привести к серьезному расстройству и даже депрессии.

Важно осознать, что такие переживания могут быть особенно болезненными для людей с тревожным характером. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет разрешить проблемы в сексуальной сфере и восстановить гармонию в отношениях.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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