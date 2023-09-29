Ученые из России рассказали о вреде грудных имплантов

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета провели необычное исследование, анализируя состояние здоровья женщин, подвергшихся силиконовой имплантации груди. Их выводы оказались не совсем обнадеживающими: подобное вмешательство несет риски.

Операции по увеличению груди являются одними из самых распространенных в мире и проводятся уже многие годы. Имплантаты, обычно сделанные из силикона, используются для коррекции размера груди или восстановления после потери. Они представляют собой мягкие вставки, заполненные силиконовым гелем или солевым раствором.

Исследователи из университета под руководством профессора Иегуды Шенфельда, проректора по медицинской деятельности Петра Яблонского и заведующего кафедрой патологии Леонида Чурилова взяли анализы у 106 женщин до и после силиконовой имплантации груди. Они также провели гистологический анализ тканей и клеток, а также организовали психологическое тестирование. Обследования проводились в несколько этапов: до операции, через три месяца, полгода и год после.

Результаты выявили повышенный уровень аутоантител к рецептору тиреотропного гормона - основному регулятору роста и функционирования щитовидной железы. Эти отклонения наблюдались только у женщин с силиконовыми имплантатами. В группе без имплантатов такие изменения не отмечались. Как указал пластический хирург Валерий Золотых, "женщины с имплантатами проявляют усиление аутоиммунитета к указанным рецепторам".

Это может быть предвестием развития базедовой болезни. Впрочем, в течение года после операции у пациенток нет явных клинических признаков заболевания щитовидной железы.