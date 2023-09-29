Ученые нашли способ, как победить рак с помощью кроличьего вируса

Ученые из сочинского научно-технологического университета заявили, что вирус миксомы, который находится в клетках кроликов, борется с раком.

"Мы создали антибиотик нового поколения. Мы наблюдали, какие цитокины, входящие в состав антител, приводят росту и развитию злокачественных клеток. Также был использован метод молекулярной биологии, который позволил сопоставить антиген, являющийся причиной недуга, с раковинками в клетке кролика, из которой его и выделили. Как оказалось, это он", рассказали ученые.

Сейчас вирус миксимы применяют для лечения вирусов, которые вызывают малярию. Изучением средства займется лаборатория биотехнологии Всероссийского института молекулярной генетики им. Кольцова.