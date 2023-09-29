Врачи назвали один опасный симптом, возникающий за 2 года до агрессивного рака
Научные исследования, проведенные специалистами из университетов Суррея и Оксфорда на выборке более 40 000 человек, позволили выявить ряд предвестий развития рака.
Оказалось, что примерно за два года до установления диагноза рака поджелудочной железы у пациентов наблюдается значительное снижение веса даже без особых усилий. Это является предварительным признаком заболевания.
Кроме того, у некоторых людей, непосредственно перед диагностированием рака поджелудочной железы, отмечается повышение уровня сахара в крови, даже если ранее они не страдали диабетом. Этот факт также может свидетельствовать о наличии онкологического процесса.
Рак поджелудочной железы относится к крайне агрессивным формам рака, и выживаемость пациентов в течение пяти лет составляет всего 5%. Это заболевание трудно выявить и лечить из-за важной роли поджелудочной железы в организме, включая функции пищеварения и регулирования уровня инсулина.
Ученые также подчеркивают, что сильная иммунная система играет важнейшую роль в защите организма от многих опасных заболеваний. Существуют различные дисбалансы, которые могут подорвать иммунитет, способствуя развитию опухолей и даже воздействуя на эмоциональное состояние человека.
Научные исследования также указывают на связь этих дисбалансов с микробиотой организма, что может иметь отношение к 90% случаев развития различных заболеваний.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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