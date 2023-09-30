Можно ли венчаться второй раз вдове, если супруг умер и после развода?

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Можно ли венчаться второй раз вдове, если супруг умер и после развода?
В России
Источник фото: Информинг

В православии венчание считается особым благословенным моментом, когда Бог утверждает союз двух людей и связывает их в брачные узы. Этот церковный обряд имеет большое духовное значение для верующих.

Однако если в браке возникают серьезные проблемы и пара приходит к решению о разводе, существует процедура "развенчания". Развенчание означает снятие благословения с этой пары и формальное завершение брачного союза в глазах церкви. Это сложный процесс, который может проводиться только епископом.

После развода, если один из супругов пожелает венчаться вновь, это также возможно. Это называется "повторным церковным браком". В этом случае, человек должен обратиться в церковь с просьбой о повторном венчании, и духовное руководство церкви примет решение на основе конкретных обстоятельств.

Важно отметить, что церковь обычно не одобряет многократные браки, и разрешение на повторное венчание может быть дано только при определенных условиях и взглядах духовного руководства конкретной приходской общины.

Важно помнить, что каждый случай рассматривается индивидуально, и решение о повторном венчании зависит от обстоятельств и понимания духовного руководства церкви.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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