Умер актер из фильмов «Республика ШКИД» и «Макар-следопыта» Александр Липов

Александр Александрович Липов, выдающийся советский и российский актер кино, театра и телевидения, артист дубляжа и озвучания, ушел из жизни. Родился 8 февраля 1941 года в Орле. Начал свое образование на физико-математическом факультете Орловского государственного педагогического института, но после второго курса перешел во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). После окончания учебы в ВГИКе присоединился к киностудии "Ленфильм", где проработал 35 лет, снявшись в десятках выдающихся фильмов. В его фильмографии более сотни проектов.

Дебют Липова состоялся в 1963 году в фильме "Непридуманная история", где он разделил съемочную площадку с Леонидом Куравлевым. Среди заметных работ артиста можно выделить такие фильмы как "Живет такой парень", "Республика ШКИД" (где он исполнил роль вожатого Кости), "Захар Беркут", "Боба и слон", "Вариант "Омега", "Сумка инкассатора", "Уходя - уходи", "Макар-следопыт", а также его участие в киножурнале "Фитиль".

До 1999 года проживал в Ленинграде, где в 90-х годах работал на радио, читая произведения Льва Толстого, Николая Лескова и Ивана Шмелёва. С начала 2000-х годов он присоединился к театру "Русский стиль". Липов был почетным членом Союза кинематографистов России. Его талант, преданность и вклад в кинематограф останутся в памяти зрителей навсегда.