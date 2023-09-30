Умер актер из фильмов «Республика ШКИД» и «Макар-следопыта» Александр Липов
Александр Александрович Липов, выдающийся советский и российский актер кино, театра и телевидения, артист дубляжа и озвучания, ушел из жизни. Родился 8 февраля 1941 года в Орле. Начал свое образование на физико-математическом факультете Орловского государственного педагогического института, но после второго курса перешел во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). После окончания учебы в ВГИКе присоединился к киностудии "Ленфильм", где проработал 35 лет, снявшись в десятках выдающихся фильмов. В его фильмографии более сотни проектов.
Дебют Липова состоялся в 1963 году в фильме "Непридуманная история", где он разделил съемочную площадку с Леонидом Куравлевым. Среди заметных работ артиста можно выделить такие фильмы как "Живет такой парень", "Республика ШКИД" (где он исполнил роль вожатого Кости), "Захар Беркут", "Боба и слон", "Вариант "Омега", "Сумка инкассатора", "Уходя - уходи", "Макар-следопыт", а также его участие в киножурнале "Фитиль".
До 1999 года проживал в Ленинграде, где в 90-х годах работал на радио, читая произведения Льва Толстого, Николая Лескова и Ивана Шмелёва. С начала 2000-х годов он присоединился к театру "Русский стиль". Липов был почетным членом Союза кинематографистов России. Его талант, преданность и вклад в кинематограф останутся в памяти зрителей навсегда.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Странная дымка накрыла Санкт-Петербург
28-09-2023, 22:17
Крест воздвигнут: Что можно и что нельзя 28 сентября 2023 года
27-09-2023, 20:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве ближайшие дни
27-09-2023, 10:58
Эксперты рассказали, на каких шинах лучше ездить осенью 2023
26-09-2023, 13:06
«Лента.ру»: россиянка из Испании рассказала, что русских местные жители стали бояться
26-09-2023, 12:11
Подмосковные учителя пожаловались на низкие зарплаты в школах
25-09-2023, 20:09
Жители Балашихи пожаловались на огромные очереди в военкоматы
25-09-2023, 19:57
Известно, что появится на месте гастронома «Елисейского» в Екатеринбурге
25-09-2023, 14:04
Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге и области похолодает
25-09-2023, 10:03
Москвичи обсудили забастовку водителей автобусов в Подмосковье
25-09-2023, 09:21