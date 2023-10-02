Австралийскими учёными найден орех, который помогает похудеть и снижает холестерин

Ученые из Университета Южной Австралии провели эксперимент, который показал потребление миндаля положительным образом влияет на организм большинства людей.

Результаты проведенного исследования четко показали, что этот орех снижает вес и уровень плохого холестерина в крови, вызывает длительное ощущение сытости, снижает вес. Миндаль способен также снижать воспалительные процессы, что положительно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

По заявлению ведущих специалистов, положительный эффект обусловлен большим количеством не только белка и антиоксидантов, но и клетчатки и ненасыщенных жиров, оказывающих благотворное воздействие на человека и способствующих улучшению всех показателей.