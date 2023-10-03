Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала свою фигуру в бикини на отдыхе в Турции

После недавних съемок в новом фильме «Вызов» Юлия Пересильд подверглась критике и хейту. Актриса, которая сильно устала от работы и нападок, решила отдохнуть и отправиться в отпуск. Но предпочла она не российский курорт, а турецкую Анталью.

По словам артистки, она наслаждается вовсю долгожданным отдыхом. Пятизвездочный отель удовлетворяет потребности Юлии. Звезда поделилась с поклонниками радостными фото. На снимках она веселится в аквапарке со своей подругой.

Пересильд выбрала розовое бикини. Оно подчеркнуло выгодно ее фигуру. На удивление в этот раз фанаты не стали подвергать ее новым нападкам, а решили оставить много комплиментов.