Астафий-ветряк: Какие традиции и приметы чтят православные 3 октября 2023

Православные верующие в России вспоминают великомученика Евстафия во вторник, 3 октября. Этот день, известный в народной традиции как "Астафьев ветер", считается временем, когда ветер способен снести всё с своего пути, как будто она весело играет с листвой. Именно поэтому в этот день рекомендуется проявлять осторожность.

Многие считают, что это подходящее время для запуска ветряных мельниц. Также этот день считается особым для мельников. Женщинам советуется вынести свою одежду и дать ей проветриться на "Астафьевом ветру". Но стоит помнить, что выходить на улицу рано утром, до обеда, не рекомендуется, поскольку утренний осенний ветер может забрать с собой и красоту, и счастье, и удачу.

Есть поверья, связанные с погодой в этот день: сухая погода обещает небольшое количество снега зимой, неопавшие листья березы предупреждают граждан о суровой зиме, а влажная погода может предвестить длительную холодную осень.