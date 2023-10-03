Астафий-ветряк: Какие традиции и приметы чтят православные 3 октября 2023

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Астафий-ветряк: Какие традиции и приметы чтят православные 3 октября 2023
В России
Источник фото: коллаж Информинг

Православные верующие в России вспоминают великомученика Евстафия во вторник, 3 октября. Этот день, известный в народной традиции как "Астафьев ветер", считается временем, когда ветер способен снести всё с своего пути, как будто она весело играет с листвой. Именно поэтому в этот день рекомендуется проявлять осторожность.

Многие считают, что это подходящее время для запуска ветряных мельниц. Также этот день считается особым для мельников. Женщинам советуется вынести свою одежду и дать ей проветриться на "Астафьевом ветру". Но стоит помнить, что выходить на улицу рано утром, до обеда, не рекомендуется, поскольку утренний осенний ветер может забрать с собой и красоту, и счастье, и удачу.

Есть поверья, связанные с погодой в этот день: сухая погода обещает небольшое количество снега зимой, неопавшие листья березы предупреждают граждан о суровой зиме, а влажная погода может предвестить длительную холодную осень.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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