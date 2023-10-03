ETNT: Ученые США нашли напиток, защищающий человека от болезней

Потребление различных видов чая оказывает благоприятное воздействие на организм и способствует борьбе с многими заболеваниями. Об этом заявили исследователи из США.

Польза напитка объясняется его составом, в котором содержится множество антиоксидантов и других полезных компонентов. Из-за этого чаи всех сортов способствуют снижению артериального давления, уровня холестерина, а также благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы в целом.

Пожалуй, самым выраженным действием, пол словам американских ученых, обладает зелёный чай. Он благоприятно влияет на работу мозга, благодаря наличию L-теанина в его составе. Этот чай также способствует стабильному приливу энергии и повышает у человека когнитивные функции.