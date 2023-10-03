«Илья тоже в ужасе»: Тарасова сообщила о реакции Авербуха на отмену «Ледникового периода»

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«Илья тоже в ужасе»: Тарасова сообщила о реакции Авербуха на отмену «Ледникового периода»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Татьяна Тарасова прокомментировала отмену «Ледникового периода», в котором она  являлась председателем жюри. Как отметила прославленный тренер по фигурному катанию, она сильно расстроилась после этой новости. Однако намного больше эта новость шокировала Илью Авербуха.

Татьяна Анатольевна призналась, что данное решение принимала не она. Последнее слово сказал генеральный директор Первого канала. От себя Тарасова только добавила, что она живет фигурным катанием, поэтому ей очень грустно, что закончилась программа, посвященная смыслу ее жизни.

Также она подчеркнула, что расстроился постановщик,  который много лет отвечал за номера проекта. После вынесенного решения Авербух пребывает в стрессе.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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