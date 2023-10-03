Иммунолог Жемчугов назвал открытие мРНК-вакцин от COVID-19 гениальной, но опасной идеей

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Иммунолог Жемчугов назвал открытие мРНК-вакцин от COVID-19 гениальной, но опасной идеей
Новости науки
Источник фото: Коллаж Информинг

Взгляд Владислава Жемчугова на модифицированные мРНК-вакцины против коронавируса можно охарактеризовать как смешанный. Он признает эту технологию гениальной и важной для современной медицины.

Механизм работы мРНК-вакцин от COVID-19 заключается в том, что они поступают в мышцы и затем передают генетические указания клеткам, чтобы те начали создавать защиту от внешних угроз.

Однако Жемчугов выражает серьезные опасения относительно потенциального злоупотребления этой технологией. Он предупреждает, что теоретически с помощью мРНК можно в организме "пронести под зонтиком" различные вещества или информацию. Организм может не распознать это как угрозу и не сопротивляться.

Поэтому, несмотря на важность данного открытия, важно следить, чтобы оно не попало в руки недобросовестных людей и не было использовано в корыстных целях, заключает эксперт.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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