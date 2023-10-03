Ютубер заморозил iPhone 15 Pro Max и 2 флагмана на Android — но поломались не все

Не секрет, что ранее телефоны никогда не выживали после того, как побывали в воде. Однаок теперь появились не только водонепроницаемые, но морозостойкие и огнестойкие гаджеты.
Ютубер TechDroider провел строгий тест над тремя популярными смартфонами: iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra, Pixel 7 Pro. Энтузиаст погрузил устройства в воду и подверг их последующей заморозке, а затем проверил работоспособность.
По итогам эксперимента оказалось, что у всех смартфонов наблюдалось ухудшение работы динамиков, но этот дефект исчез спустя сутки. Важно отметить, что iPhone 15 Pro Max смог полностью восстановиться — единственная проблема, с которой он остался, это необходимость перезагрузки для подключения к проводной зарядке.
Да здравствуют современные технологии! Похоже, это является единственным способом уберечь iPhone 15 Pro Max от перегрева.
Лол. Какой он смелый тестировщик.
Все устройства поразили стойкостью.
Я клал также свой смартфон в холодильник, когда он после игр сильно нагревался, - отреагировали интернет-пользователи.
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