Березин рассказал, где те сотни фильмов, что выпускают в РФ

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Березин рассказал, где те сотни фильмов, что выпускают в РФ
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Источник фото: Коллаж Информинг

В РФ в последние годы открыли более семи тысяч кинотеатров. По заявлению замминистра культуры РФ Андрея Малышева, ежегодно выпускается 500 полнометражных проектов. 

Это заявление прокомментировал генеральный директор «Невафильма» Олег Березин. Он пояснил, почему кино снимается в таких объемах в стране, но на слуху только несколько фильмов. Эксперт заявил, что эти цифры реальные.

До пандемии коронавируса выпускалось 250 лент в год. Государство инвестировало немло средств в кинопроизводство, поэтому число выпускаемых фильмов стало увеличиваться.

Министерство культуры совместно с Фондом кино и Институтом развития интернета, Фондом президентских грантов и региональные органы выделяют деньги на создание новых картин, а отечественные кинопродукты становятся более разнообразными благодаря применению современных технологий и поддержке властей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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