Генетики США объяснили происхождение оранжевого цвета у моркови

Морковь появилась еще в 10 веке в центральной Азии. Изначально она имела желтый или фиолетовый цвет. Оранжевый овощ появился в Европе позже.

Ученые из Университета Северной Каролины (США) изучили геномы 630 образцов этих культурных и диких корнеплодов. Из каждого они выделили ДНК, а затем из них собрали полный геном. Полученными результатами они поделились с журналом Nature Plants.

По заявлению генетиков, они воссоздали эволюцию моркови. Выяснилось в итоге, что превращению плода в оранжевый овощ поспособствовали 3 гены. Их обнаружили в локусах REC, Or, Y2. Данные мутации практически сразу превращали морковь в темно-оранжевую.