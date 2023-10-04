Генетики США объяснили происхождение оранжевого цвета у моркови

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Генетики США объяснили происхождение оранжевого цвета у моркови
Новости науки
Источник фото: коллаж Информинг

Морковь появилась еще в 10 веке в центральной Азии. Изначально она имела желтый или фиолетовый цвет. Оранжевый овощ появился в Европе позже.

Ученые из Университета Северной Каролины (США) изучили геномы 630 образцов этих культурных и диких корнеплодов. Из каждого они выделили ДНК, а затем из них собрали полный геном. Полученными результатами они поделились с журналом Nature Plants.

По заявлению генетиков, они воссоздали эволюцию моркови. Выяснилось в итоге, что превращению плода в оранжевый овощ поспособствовали 3 гены. Их обнаружили в локусах REC, Or, Y2. Данные мутации практически сразу превращали морковь в темно-оранжевую.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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