Сергей Светлаков запускает новый юмористический проект на канале ТНТ

Сергей Светлаков, юморист и ведущий, анонсировал новый проект. Он будет выходить на канале ТНТ и имеет название «Светлаков плюс».

В соцсетях комик опубликовал новое видео с приветствием персонажей передачи «Наша Russia». Он пообещал, что в программе зрители увидят отсылки к «Нашей России» и другие сюжеты. Также Светлаков добавил, что работает теперь не только в качестве телеведущего, но станет продюсером этого шоу.

Нужно напомнить, что Светлаков вернулся на канал ТНТ летом. После долгого перерыва он начал работу в сериале, а также готовит юмористическое шоу собственного производства.