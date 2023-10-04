Сергей Светлаков запускает новый юмористический проект на канале ТНТ

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Сергей Светлаков запускает новый юмористический проект на канале ТНТ
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Источник фото: Коллаж Информинг

Сергей Светлаков, юморист и ведущий, анонсировал новый проект. Он будет выходить на канале ТНТ и имеет название «Светлаков плюс».

В соцсетях комик опубликовал новое видео с приветствием персонажей передачи «Наша Russia». Он пообещал, что в программе зрители увидят отсылки к «Нашей России» и другие сюжеты. Также Светлаков добавил, что работает теперь не только в качестве телеведущего, но станет продюсером этого шоу.

Нужно напомнить, что Светлаков вернулся на канал ТНТ летом. После долгого перерыва он начал работу в сериале, а также готовит юмористическое шоу собственного производства.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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