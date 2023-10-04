Выяснилось, что кофеин может изменять мозговой кровоток

До половины населения планеты испытывают проблемы со сном, однако полноценный сон жизненно важен для хорошего самочувствия.

Хотя употребление кофеина для получения энергии в течение дня может помочь, оно может привести к дальнейшим проблемам со сном.

Исследователи нашли новые доказательства того, что кофеин влияет на режим сна и даже на мозговое кровообращение.

Когда человек устает в течение дня из-за отсутствия полноценного сна, он часто тянется за чем-нибудь, что придаст ему сил. Часто это напиток, содержащий кофеин, например, кофе, чай или энергетический напиток.

Однако стимулирующее действие кофеина не является постоянным. А новые исследования показали, что употребление кофеина может привести к дальнейшим проблемам со сном.

Теперь исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли новые доказательства того, что кофеин влияет на режим сна и даже на мозговой кровоток. У мышей, потреблявших кофеин, наблюдалось снижение мозгового кровотока в бодрствующем состоянии и значительное усиление мозгового кровотока во время сна.