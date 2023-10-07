Стало известно, что Иосиф Пригожин ответил уехавшим из России Пугачевой и Галкину

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Стало известно, что Иосиф Пригожин ответил уехавшим из России Пугачевой и Галкину
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Источник фото: @maxgalkinru

В России продолжают обсуждать то, как живут за границей Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом).

Они покинули РФ, когда началась «военная спецоперация» на территории Украины, пишет КП. Тем не менее, даже сейчас россияне следят за их жизнью, гадая, вернуться они домой, или решили навсегда остаться в Израиле.

Выехав из РФ, Максим Галкин* неоднократно критиковал тех, кто поддерживает «военную спецоперацию» на территории Украины. Алла Пугачева при этом назвала россиян «холопами» и «рабами».

Тем не менее, как отметил Пригожин, и Алла Пугачева, и Максим Галкин*, и многие другие артисты, которые покинули РФ, останутся символами целой эпохи. Поэтому их продолжат слушать, а также найдутся те, кто придет к ним на концерты. Но для артистов это не стало фактором, который бы остановил их от того, чтобы разрывать отношения со своей страной и своими поклонниками.

«Алла Пугачева, как и многие другие артисты, которые уехали из страны, остаются символами целой эпохи. На ее творчестве выросли многие. И это означает, что ей отношения со страной и зрителями были не особо дороги», — заявил Пригожин.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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