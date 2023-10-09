Галкин готов взять оружие в руки и пойти на фронт
Юморист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов 16.09.22) в своем Instagram (принадлежит компании Мета, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена) объявил, что он и Алла Пугачева не намерены покидать Израиль в эти страшные дни.
Шоумен заявил, что гордится тем, что они стали частью нации, которая объединилась и сплотилась в борьбе с агрессором. По его словам, израильтяне не убегают из своей страны. Наоборот, евреи приезжают из всех уголков земного шара, чтобы встать на защиту своей страны.
Галкин* признался, что и сам мог бы пойти на фронт и защищать Израиль с оружием в руках, но не служил. Поэтому пока будет оказывать финансовую помощь своему народу и сдавать кровь. Он добавил, что гордится тем, что он израильтянин.
В районе, где они живут с Аллой Пугачевой и детьми, сейчас затишье. В предыдущие два дня приходилось просыпаться под звуки сирен и проводить время в убежище.
Галкин* отдельно коснулся темы их переезда в Израиль. По его словам, это было никакое не бегство, как пытаются это преподнести в России, потому что в стране им ничего не угрожало. «Как ничего не угрожало и России в феврале 2022 года», - сказал муж Примадонны, сделав таким образом отсылку к СВО, которую ведет Россия.
Максим Галкин* добавил, что считает патриотизм израильтян истинным, а не «дутым» и навязанным, намекнув на то, что таким патриотизм ему видится в России.
Артист выразил уверенность, что большинство россиян хранят молчание, но понимают, где добро, а где зло, передает Ньюс.ру.
Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»
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