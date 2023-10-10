Актрису Екатерину Голубеву ждала роковая судьба и загадочная смерть
Екатерина Голубева, знаменитая французская актриса российского происхождения, осталась незаслуженно непримечательной в родной стране. Вместо этого стала надеждой для артхауса в Европейском союзе, где могла сняться во множестве известных фильмов, если бы не ее трагическая гибель в возрасте всего 44 года.
Родившись в 1966 году в Северной столице, она выросла довольно скромной и незаметной, что привело к тому, что её сверстники считали будущую звезду "белой вороной". После окончания школы поступила в педагогическое училище, позже переехала в Москву, чтобы учиться в ГИТИСе. В 19 лет Екатерина уже начала постепенно сниматься в кино.
Сама Голубева отмечала, что она регулярно переживала тяжелые депрессии из-за постоянного исполнения ролей героинь с тяжёлыми судьбами. Как утверждала Голубева, если её персонажей не убивали в конце фильмов, то они так или иначе пытались причинить вред здоровью самостоятельно. Знаменитость рассказывала, что после съемок в таких сценах в работе "Поле Икс" она однажды проснулась со седыми волосами.
В последние годы жизни проживала актриса во Франции, где ей предложили не только работу, но и вид на жительство. В Париже молодая женщина вела закрытый образ жизни. Она не давала СМИ интервью, поэтому о последних годах жизни практически ничего известно. Её смерть до сих пор остается настоящей загадкой: в августе 2011 года тело обнаружили на станции "Пиренеи", где Екатерина проживала с дочерью и супругом. Сообщалось, что скончалась актриса 18 августа, однако удивительно то, что в свидетельстве о смерти была указана совершенно иная дата - 3 августа.
Подруга актрисы предположила, что следователи потратили это время на поиск убийцы, а некоторые считали, что этому могли приложить руку "русские олигархи". По еще одной из версий, она страдала от затяжной депрессии, поэтому легко могла покончить с собой, хотя близкие родственники и друзья с этим категорически не согласны.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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