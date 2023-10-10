Клава Кока рассказала, почему выбрала Александра Поверина своим избранником

Клава Кока, известаня российская исполнительница, рассказала своим подписчикам в социальной сети, чем она руководствовалась, выбирая в качестве избранника Александра Поверина. Напомним, парень принимал участие в романтическом телешоу «Сердце Клавы».

Певица считает, что все участники шли на проект только ради пиара. Поверин об этом честно рассказал, но вскоре изменил намерения и стал добиваться любви главной героини. Именно это понравилось Клаве.

Как объяснила Кока, сотрудники канала монтировали выпуски таким образом, чтобы создать различные образы для молодых людей и таким образом удержать интригу до самого финала.

Добавим, что всего в шоу было 26 кандидатов на сердце певицы. В итоге победу одержал Поверин. Однако зрители сочли блогера неискренним, обвинив его в пиаре.