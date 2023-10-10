Появились кадры из ремейка «Ивана Васильевича»: когда выйдет и кто сыграл

Канал ТНТ сообщил, что приступил к работе над ремейком продолжения культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию», уже представил первые кадры со съемочной площадки. Новая картина получила название «Иван Васильевич меняет все!». Вот что известно о проекте.

Главные роли в этой картине исполнят звезды российского шоу-бизнеса.

Комику Демису Карибидису досталась роль Шурика, юморист Тимур Батрутдинов – Ивана Грозного, управдома Буншу, Максим Лагашкин сыграет афериста Жоржа Милославского. Также примет участие поющая телеведущая Ольга Бузова, она сыграет в картине супругу Ивана Васильевича Буншу, роль которой исполнила в оригинальной версии фильма актриса Наталья Крачковская.

Певица Анна Дзюба (Asti) в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ раскрыла, что в новогодней ленте ей досталась роль Барби. На экране появятся поп-король Филипп Киркоров, а также Василий Вакуленко (рэпер Баста), Павел Деревянко и Сергей Светляков. Отдельные детали о выходе фильма пока что не раскрываются, однако данный проект уже привлекает внимание россиян, причем не только своим составом, но и перспективой снова воплотить на экране известную всем историю.