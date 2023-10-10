Появились кадры из ремейка «Ивана Васильевича»: когда выйдет и кто сыграл

Image 16+
Появились кадры из ремейка «Ивана Васильевича»: когда выйдет и кто сыграл
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Канал ТНТ сообщил, что приступил к работе над ремейком продолжения культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию», уже представил первые кадры со съемочной площадки. Новая картина получила название «Иван Васильевич меняет все!». Вот что известно о проекте.

Главные роли в этой картине исполнят звезды российского шоу-бизнеса.

Комику Демису Карибидису досталась роль Шурика, юморист Тимур Батрутдинов – Ивана Грозного, управдома Буншу, Максим Лагашкин сыграет афериста Жоржа Милославского. Также примет участие поющая телеведущая Ольга Бузова, она сыграет в картине супругу Ивана Васильевича Буншу, роль которой исполнила в оригинальной версии фильма актриса Наталья Крачковская.

Певица Анна Дзюба (Asti) в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ раскрыла, что в новогодней ленте ей досталась роль Барби. На экране появятся поп-король Филипп Киркоров, а также Василий Вакуленко (рэпер Баста), Павел Деревянко и Сергей Светляков. Отдельные детали о выходе фильма пока что не раскрываются, однако данный проект уже привлекает внимание россиян, причем не только своим составом, но и перспективой снова воплотить на экране известную всем историю.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Прощание с актером ЛНР Михаилом Голубовичем пройдет в Луганском театре на Оборонной

Сегодня, 21:45

Появились кадры из ремейка «Ивана Васильевича»: когда выйдет и кто сыграл

Сегодня, 19:35

Валдис Пельш рассказал о судьбе телешоу «Угадай мелодию» на Первом канале

Сегодня, 19:28

Shot: в Праге отменили концерт Анатолия Белого из-за низкого спроса

Сегодня, 19:19

Актрису Екатерину Голубеву ждала роковая судьба и загадочная смерть

Сегодня, 12:39

Клава Кока рассказала, почему выбрала Александра Поверина своим избранником

Сегодня, 12:30

Умер 79-летний актер из «Тихого Дона» и «Как закалялась сталь» Михаил Голубович

Сегодня, 12:23

Опубликовано новое фото Галкина и Пугачевой в аэропорту, но они не покинули Израиль

Сегодня, 12:02

Галкин готов взять оружие в руки и пойти на фронт

Вчера, 16:48

Стало известно, что Иосиф Пригожин ответил уехавшим из России Пугачевой и Галкину

7-10-2023, 14:38

Березин рассказал, где те сотни фильмов, что выпускают в РФ

4-10-2023, 10:24

Сергей Светлаков запускает новый юмористический проект на канале ТНТ

4-10-2023, 10:19

Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала свою фигуру в бикини на отдыхе в Турции

3-10-2023, 21:42

Ютубер заморозил iPhone 15 Pro Max и 2 флагмана на Android — но поломались не все

3-10-2023, 20:37

«Илья тоже в ужасе»: Тарасова сообщила о реакции Авербуха на отмену «Ледникового периода»

3-10-2023, 20:30

Актер Бикович заявил, что изменил внешность из-за съемок в новом сериале

3-10-2023, 20:24

Бывший продюсер «Ласкового мая» пригрозил Булановой проклятием

3-10-2023, 20:16

Онколог Черемушкин объяснил, почему рак молодеет

3-10-2023, 13:04

После угроз Разина певица Буланова усилила охрану

3-10-2023, 12:57

Эксперт Шурыгин назвал признаки прослушки смартфона

3-10-2023, 12:31

Новости партнеров