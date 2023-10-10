Прощание с актером ЛНР Михаилом Голубовичем пройдет в Луганском театре на Оборонной

Церемония прощание с Михаилом Голубовичем состоится в Луганском театре на Оборонной. Об этом стало известно сегодня, пишет КП.

«Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом, художественным руководителем Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной Михаилом Васильевичем Голубовичем состоится в среду, 11 октября, начало - в 11.00 в театре на Оборонной».

Смерть актера, который сыграл много ярких ролей в советских кинофильмах, является тяжелой утратой. В последнее время у 79-летнего театрального деятеля были проблемы со здоровьем. Артист ушел из жизни вчера в Луганске.