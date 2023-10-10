Российские ученые из Москвы нашли новое применение глицину

Ученые из Национального исследовательского университета "МИЭТ" (Москва) заявили о том, что начинают использование глицина как ключевого элемента в медицинской электронике. В процессе многочисленных изученый ученые выяснили, что это вещество может быть полезным и даже незаменимым во время создания компактных медицинских устройств.

Специалисты из РФ смогли усилить пьезоэлектрический эффект кристаллов глицина с дальнейшим использованием механической полировки.

Этот эффект открывает возможности в ближайшем будущем для создания электромеханических устройств небольших размеров. К пример взять, это может касаться специальных электрических компонентов, которые способствуют улучшению функционирования имплантатов и повышают в разы их эффективности.

Этот проект российских ученых представляет собой уникальный вклад в развитие высокотехнологичной медицины. Результаты исследования могут быть применены для разработки иных медицинских устройств на основе хорошо известного глицина.