Российские ученые из Москвы нашли новое применение глицину

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Российские ученые из Москвы нашли новое применение глицину
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Ученые из Национального исследовательского университета "МИЭТ" (Москва) заявили о том, что начинают использование глицина как ключевого элемента в медицинской электронике. В процессе многочисленных изученый ученые выяснили, что это вещество может быть полезным и даже незаменимым во время создания компактных медицинских устройств.

Специалисты из РФ смогли усилить пьезоэлектрический эффект кристаллов глицина с дальнейшим использованием механической полировки.

Этот эффект открывает возможности в ближайшем будущем для создания электромеханических устройств небольших размеров. К пример взять, это может касаться специальных электрических компонентов, которые способствуют улучшению функционирования имплантатов и повышают в разы их эффективности.

Этот проект российских ученых представляет собой уникальный вклад в развитие высокотехнологичной медицины. Результаты исследования могут быть применены для разработки иных медицинских устройств на основе хорошо известного глицина.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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