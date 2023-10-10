Shot: в Праге отменили концерт Анатолия Белого из-за низкого спроса

В Чехии отменен концерт Анатолия Белого. Причина - низкий спрос, пишет сегодня Telegram-канал Shot. Концерт актера должен был состоятся 18 октября 2023 года в Праге. Билеты не были раскуплены, поэтому принято решение отменить данное мероприятие.

2 октября 2023 года выступление артиста из РФ, которое было анонсировано на 4 октября, также отменили в Париже. Вероятная причина такого решения - плохие продажи.

Позже Белый жаловался на грязь и хейт со стороны российских коллег из-за отмены постановки. По словам Анатолия, звездам в эмиграции не прощают никаких промахов.

Он добавил, что ошибки допускают абсолютно все, а от форс-мажоров никто не застрахован. Актер уверял при этом, что постановка перенесена на весну.