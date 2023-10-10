Умер 79-летний актер из «Тихого Дона» и «Как закалялась сталь» Михаил Голубович

9 октября 2023 года в Луганской Народной Республике (ЛНР) умер заслуженный деятель искусств Михаил Голубович. Человеку-легенде, режиссеру и актеру с мировой известностью на момент смерти было 79 лет.

Михаил Васильевич до 80-летия не дожил всего 12 дней. Причина смерти - тяжелое заболевание, с которым Голубович боролся некотрое время.

Родился артист 21 ноября 1943 года в Черкасской области (город Золотоноша). Он отметился ролями в картине "Кортик", ленте "Как закалялась сталь", а также снялся в фильмах "Тихий дон", "Мустанг-иноходец" и "Хождение по мукам".

Ко всему прочему, он являлся художественным руководителем Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной.