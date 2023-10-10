Умер 79-летний актер из «Тихого Дона» и «Как закалялась сталь» Михаил Голубович

Image 16+
Умер 79-летний актер из «Тихого Дона» и «Как закалялась сталь» Михаил Голубович
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг

9 октября 2023 года в Луганской Народной Республике (ЛНР) умер заслуженный деятель искусств Михаил Голубович. Человеку-легенде, режиссеру и актеру с мировой известностью на момент смерти было 79 лет.

Михаил Васильевич до 80-летия не дожил всего 12 дней. Причина смерти - тяжелое заболевание, с которым Голубович боролся некотрое время.

Родился артист 21 ноября 1943 года в Черкасской области (город Золотоноша). Он отметился ролями в картине "Кортик", ленте "Как закалялась сталь", а также снялся в фильмах "Тихий дон", "Мустанг-иноходец" и "Хождение по мукам".

Ко всему прочему, он являлся художественным руководителем Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Актрису Екатерину Голубеву ждала роковая судьба и загадочная смерть

Сегодня, 12:39

Клава Кока рассказала, почему выбрала Александра Поверина своим избранником

Сегодня, 12:30

Умер 79-летний актер из «Тихого Дона» и «Как закалялась сталь» Михаил Голубович

Сегодня, 12:23

Опубликовано новое фото Галкина и Пугачевой в аэропорту, но они не покинули Израиль

Сегодня, 12:02

Галкин готов взять оружие в руки и пойти на фронт

Вчера, 16:48

Стало известно, что Иосиф Пригожин ответил уехавшим из России Пугачевой и Галкину

7-10-2023, 14:38

Березин рассказал, где те сотни фильмов, что выпускают в РФ

4-10-2023, 10:24

Сергей Светлаков запускает новый юмористический проект на канале ТНТ

4-10-2023, 10:19

Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала свою фигуру в бикини на отдыхе в Турции

3-10-2023, 21:42

Ютубер заморозил iPhone 15 Pro Max и 2 флагмана на Android — но поломались не все

3-10-2023, 20:37

«Илья тоже в ужасе»: Тарасова сообщила о реакции Авербуха на отмену «Ледникового периода»

3-10-2023, 20:30

Актер Бикович заявил, что изменил внешность из-за съемок в новом сериале

3-10-2023, 20:24

Бывший продюсер «Ласкового мая» пригрозил Булановой проклятием

3-10-2023, 20:16

Онколог Черемушкин объяснил, почему рак молодеет

3-10-2023, 13:04

После угроз Разина певица Буланова усилила охрану

3-10-2023, 12:57

Эксперт Шурыгин назвал признаки прослушки смартфона

3-10-2023, 12:31

Будет развод: певица Валерия разоткровенничалась об измене Иосифа Пригожина

3-10-2023, 12:23

Израиль или Россия? Как проводят Аллу Борисовну Пугачеву в последний путь

3-10-2023, 12:17

Умер актёр и режиссёр омского ТЮЗа Сергей Зубенко в 61-летнем возрасте

3-10-2023, 10:56

Режиссер Дружина назвала инцидент с актрисой Макеевой не злым умыслом, а случайностью

3-10-2023, 10:08

Новости партнеров